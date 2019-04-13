На Урале сегодня простятся с бывшим миллиардером Владиславом Тетюхиным, который почти все состояние вложил в строительство больницы.

Владислава Тетюхина в Свердловской области СМИ часто называют «титановым королем». Он родился в Москве, но по распределению после окончания Московского института стали и сплавов оказался в городе Верхняя Салда, где начал работать на местном заводе ВСМПО мастером и за 19 лет дорос заместителя главного металлурга по титановому производству. Потом защитил докторскую диссертацию в Москве, а в начале 90-х вернулся на предприятие уже в качестве директора. В отечественном авиастроении был кризис, и завод оказался на грани банкротства. Тетюхин нашел зарубежных потребителей титана. Ими стали корпорации «Эйрбас» и «Боинг». Компания ВСМПО-Ависма была единственным в стране поставщиком титана для оборонной промышленности. Именно поэтому в середине нулевых Тетюхину пришлось продать акции завода государству – тогда это объясняли интересами национальной безопасности. В 2012 году журнал Forbes оценивал состояние Владислава Тетюхина в 690 миллионов долларов. Почти все деньги бизнесмен вложил в строительство Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра, где проводят операции по замене суставов на титановые протезы.

Владиславу Тетюхину было 86 лет. С ним простятся сегодня в Верхней Салде Свердловской области.