Северокорейский лидер Ким Чен Ын готов вновь встретится с президентом США Дональдом Трампом

В то же время он ждет, что до конца года руководство США примет решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова. Это даст возможность провести третий саммит двух лидеров, передает государственное Центральное телеграфное агентство Кореи. Глава КНДР заметил, что для проведения саммита необходимо найти «конструктивные решения для улучшения отношений». Ранее Трамп также выразил готовность провести новые переговоры.