Обломки индийского военного спутника угрожают российским космическим аппаратам дистанционного зондирования Земли

По словам специалистов американского аэрокосмического агентства, испытание Индией противоспутникового оружия привело к появлению 400 объектов космического мусора. А риск столкновения МКС с обломками вырос более чем на 40%, передает агентство РИА Новости. В конце марта индийский премьер Нарендра Моди объявил об успешном испытании нового оружия. По его словам, до этого лишь три страны добились подобного: США, Россия и Китай.