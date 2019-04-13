Доходы членов российского правительства сократились за год в два с половиной раза

В общей сложности они заработали менее 2 млрд. руб., следует из опубликованных деклараций. Как пишет газета «Ведомости», это связано с обновлением кабинета министров после выборов президента. Лидером по доходам в 2017 г. стал вице-премьер Александр Хлопонин. На втором месте шел министр сельского хозяйства Александр Ткачев. В новое правительство они не вошли. Теперь самым богатым по итогам прошлого года оказался вице-премьер Юрий Трутнев – он задекларировал больше полумиллиарда рублей.