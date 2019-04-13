Новый эпизод «Звездных войн» в российском прокате может получить название «Восхождение Скайуокер»

Первый официальный трейлер картины, которая выйдет в конце года, накануне показала компания Disney. Это будет 9 часть фантастической саги и заключительная серия новой трилогии. Как передает агентство Reuters, на презентации трейлера присутствовал актер Иан Макдермит, что многие расценили как намек на возвращение его героя, императора Палпатина. Также в картине используют отснятые сцены с Кэрри Фишер. Актриса, сыгравшая принцессу Лею, скончалась больше двух лет назад.