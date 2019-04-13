Депутаты от «Единой России» вошли в пятерку парламентариев с самым большим доходом

На первом месте, согласно опубликованным декларациями, оказался Григорий Аникеев. Он заработал в прошлом году 2,3 млрд. руб. За 14 лет, которые депутат провел в нижней палате, как пишет издание РБК, Аникеев несколько раз возглавлял список самых обеспеченных парламентариев. Рекордсменом по росту доходов, как пишет РБК, стал депутат-единоросс от Адыгеи Владислав Резник. У парламентария, который фигурировал в т.н. «деле русской мафии» и был оправдан испанским судом, он вырос более чем на тысячу процентов и превысил 400 млн. руб.