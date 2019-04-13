Новые беспорядки произошли в столице Алжира

Десятки тысяч собрались там на акцию протеста. Они требуют отставки временного президента Абделькадера Бенсалеха и полной смены верхушки власти в стране. Как передает агентство ТАСС, участники демонстрации кидают камни в полицию, строят баррикады. В ответ сотрудники сил безопасности применяют слезоточивый газ. Это уже восьмая подряд пятница, когда в алжирской столице проходят акции протеста. В начале месяца на фоне многотысячных демонстраций президент Абдельазиз Бутефлика объявил о своем уходе после почти двадцати лет правления.