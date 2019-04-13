Участники движения «желтых жилетов» во Франции планируют сегодня новые акции протеста

Они ожидаются в нескольких городах, в том числе и в Париже. В столице протестующим запретили собираться в некоторых центральных районах, в том числе на Елисейских полях. Акции «желтых жилетов» пройдут в стране уже в 22-й раз. Митингующие собираются каждую субботу, начиная с ноября прошлого года. Но в этот раз демонстрации будут проводиться после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон подписал закон об ужесточении регулирования акций протеста.