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02:04, 13 апреля 2019

Российские банки с сегодняшнего дня могут увеличить предельную сумму бесконтактной оплаты по карте Visa без ПИН-кода

Она повышается с 1 до 3 тыс. руб. Однако, как пишет издание РБК, не все банки воспользуются этой возможностью в полном объеме. Среди них есть, в том числе, и крупнейшие в стране. Часть планирует запускать новшество поэтапно и не на всех устройствах для приема карт. Представители платежной системы ранее объясняли решение повысить лимит для оплаты без ПИН-кода уровнем развития платежного рынка и платежными привычками россиян. Наша страна, по данным Visa, находится в тройке стран — лидеров по количеству бесконтактных платежей.



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