Недвижимость за границей есть у 22 депутатов Госдумы

Их количество за год выросло на 1 человека, следует из деклараций о доходах, которые подали парламентарии. Наибольшей популярностью у них пользуется Испания, отмечает агентство ТАСС. На втором месте идет Болгария. Есть также недвижимость и участки в Великобритании, Италии, Швейцарии. Из сенаторов самыми большими зарубежными объектами недвижимости, как подсчитал «Интерфакс», владеет единоросс Андрей Клишас – участок и дом в Швейцарии, а также Татьяна Лебедева — квартира в Португалии и недвижимость в Эстонии.