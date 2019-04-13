Общегородской митинг против точечной застройки пройдет сегодня в Москве

Акция согласована с мэрией, сказал ранее «Эху» организатор митинга, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. Эту информацию агентству «Интерфакс» подтвердили в департаменте региональной безопасности. Митинг проводится по инициативе районных групп граждан, которые выступают против точечной застройки, уничтожения парков и скверов, нарушений в сфере коммунальных тарифов, пояснил Удальцов. Ожидается участие до тысячи человек. Акция начнется в 15.00 на Суворовской площади.