Перестрелка произошла на похоронах рэпера Nipsey Hussle в Лос-Анджелесе

Жертвой стрельбы стал один человек, ещё трое получили ранения, написал в твиттере глава городской полиции Майкл Мур. Неизвестные обстреляли из машины процессию. По данным полиции, всего на траурную церемонию вышли около 10 тысяч человек. Прощальные речи произнесли музыкант Стиви Уандер и рэпер Снуп Догг. Было зачитано письмо от бывшего президента США Барака Обамы. Nipsey Hussle был застрелен 31 марта возле своего магазина одежды в Лос-Анджелесе. Подозреваемый задержан. Предположительно, причиной нападения стал личный конфликт.