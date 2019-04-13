Министерство культуры решило перенести премьеру фильма Павла Лунгина «Братство»
Глава ведомства Владимир Мединский предложил автору картины подобрать дату, которая не вызовет споров. Ранее планировалось, что лента об афганской войне выйдет на экраны 9 мая. С критикой и обвинениями в искажении событий в адрес картины выступили в Госдуме и Совете Федерации. Пока фильм не получил прокатного удостоверения. Сам Лунгин, как говорят в Министерстве культуры, готов перенести премьеру с 9 на 10 или 11 мая.