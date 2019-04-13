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00:04, 13 апреля 2019

В Москве сегодня напишут «Тотальный диктант». Акция в столице пройдёт на 80 площадках

Тотальный диктант напишут во всех административных округах Москвы. Помимо столичных школ его проведут в педагогическом университете и Высшей школе экономики, где дикторами станут режиссер Марк Розовский, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев и спортивный комментатор Виктор Гусев, сообщает агентство ТАСС. Некоторые площадки, выбранные устроителями акции, довольно экзотичные. Так «Тотальный диктант» напишут в столичном зоопарке. Его гендиректор Светлана Акулова станет одной из чтецов. Диктант проведут также в аэропорту Домодедово, там текст надиктует лидер группы Ночные снайперы Диана Арбенина. Под акцию отдадут ныне закрытую станцию метро «Деловой центр» Солнцевской линии. Там текст зачитает спортивный комментатор, наш коллега Василий Уткин. Цель акции, которые впервые прошла в Новосибирске 15 лет назад, убедить участников, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно, говорят организаторы.

Итоги диктанта опубликуют на сайте проекта 27 апреля.



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