По всей России сегодня стартуют традиционные весенние субботники

Жители городов выйдут на улицы и в парки, чтобы очистить их от мусора и облагородить.

Генеральная уборка российских городов начнется сегодня и продолжится в следующие выходные. Организацией субботников занимаются инициативные жители и местные власти. В столице мероприятия будут сопровождаться развлекательными программами. Например, в парке «Зарядье» перед началом проведут зарядку с чемпионкой мира по художественной гимнастике Дианой Борисовой, а всех участников будут угощать мороженым. В «Музеоне» состоится экскурсия, а в «Царицыно» горожанам предложат принять участие в так называемом плоггинге – это совмещение пробежки с уборкой мусора. В других парках пройдут лекции, квесты, выступления музыкантов, мастер-классы и другие активности. В мэрии Москвы рассказали, что в ходе субботников в столице планируется высадить более 2 тысяч деревьев и кустарников.

Следующая общегородская уборка состоится через неделю. Она станет юбилейной – традиции субботников в этом апреле исполняется 100 лет