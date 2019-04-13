Кремль опубликовал декларации о доходах.

Заработок российского президента в прошлом году по сравнению с годом позапрошлым сократился вдвое. Правда, тогда Владимир Путин продал земельный участок – именно эта сделка и позволила главе государства получить дополнительные средства. В остальном имущество президента осталось прежним: две квартиры, два гаража, ГАЗ М-21, «Нива» и автоприцеп «Скиф». Доход премьера, наоборот несколько вырос – по сравнению с позапрошлым годом на 1,5 миллиона рублей. Впрочем, декларации первых лиц выглядят скромно по сравнению с некоторыми другими госслужащими. Так среди членов правительства самый большой доход – более полумиллиарда рублей – указал вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. В президентской администрации больше других заработал полпред в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Его доход – превышает 600 миллионов рублей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заработал больше 70 миллионов рублей. Глава Совфеда Валентина Матвиенко – 15 с лишним миллионов. Стоит отметить, что председатели обеих палат парламента также получили не самый высокий заработок среди законодателей. Самый богатый сенатор – представитель Камчатского края Валерий Пономарев, самый богатый депутат – член «Единой России» Григорий Аникеев. У обоих по 2 с небольшим миллиарда рублей.

Арестованный по делу об участии в преступном обществе сенатор Рауф Арашуков декларацию о доходах не предоставил. Это может стать основанием для лишения его полномочий.