Арестованный в  Великобритании Джулиан Ассанж помещен в тюрьму «Белмарш» на юго-востоке Лондона

Ее неофициально называют «британским Гуантанамо». Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на друга Ассанжа Вогана Смита. Смит был одним последним, кто посетил основателя «Викиликс» в посольстве Эквадора перед его арестом. Тюрьма «Белмарш» известна свое строжайшей охраной. В разное время в этом пенитенциарном заведении содержались лица, представлявшие наибольшую угрозу для Соединенного Королевства.