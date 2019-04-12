В Тюмени введен режим КТО

Как сообщает региональное управление ФСБ, в одном из частных домов могут находиться двое вооруженных сторонников запрещенной террористической группировки ИГИЛ. Контртеррористическая операция проводится в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная. Местные СМИ сообщают о том, что в этом районе отключили электричество, уличное освещение, а жителей частного сектора эвакуировали. Издание 72.ru пишет, что автомобили спецслужб колесят по Тюмени почти полтора часа. Люди замечают их в разных районах города. На одной из улиц тюменцы насчитали сразу 24 экипажа. По словам очевидца, которого цитирует 72.ru, силовики штурмуют частный дом на улице Новоселов. На улице Амурская, которая пересекается с улицей Новоселов, в одном из домов начался пожар.