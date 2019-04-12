Режиссер Павел Лунгин готов выпустить в прокат фильм «Братство» после 9 мая

В Минкульте посмотрели картину, которую сенатор Игорь Морозов просил не показывать в День победы якобы из-за «искажения исторических событий».

Прокатное удостоверение фильм «Братство» получит, но дата выдачи документа пока под вопросом – об этом сказали в Минкульте. Сам режиссер на стал настаивать на том, чтобы его картина вышла именно 9 мая. На сегодняшнем просмотре, устроенном специально для депутатов, он сказал, что не хочет «прорываться лбом, если эта дата такая символичная» — его слова цитирует ТАСС.

Необходимость в предпоказе возникла после того, как «Братство» увидел член Совета Федерации Игорь Морозов. Он призвал запретить фильм к прокату 9 мая, так как, по его словам, увидел в нем «искажение истории». Критика прозвучала и в Госдуме. По словам депутата Александра Шерина, воины-афганцы там якобы представлены «мародерами и алкоголиками». После показа сам Лунгин сказал присутствующим: «вы старые люди и я старый человек, хватит хотеть, чтобы вас хвалили. Не надо, чтобы молодежь была как вы». Он назвал Афганскую кампанию нарывом, о котором никто не хочет говорить.

Фильм «Братство» рассказывает о событиях, произошедших в конце афганской кампании. В основе повествования реальная история – операция по выводу 108-й мотострелковой дивизии из Чарикарской долины.