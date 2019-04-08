В прошлом году президент России Владимир Путин заработал 8 миллионов 600 тысяч рублей

Это следует из декларации о доходах, опубликованной на сайте Кремля. По сравнению с позапрошлым годом, Путин заработал вдвое меньше. Во владении президента по-прежнему имеется две квартиры площадью 77 и 153 квадратных метра, два автомобиля ГАЗ21М, внедорожник «Нива» и прицеп «Скиф». Премьер-министр Дмитрий Медведев отчитался о почти 10 миллионах. Суммы, показанные многими депутатами, сенаторами, министрами и членами их семей, в ряде случаев на несколько порядков больше. При таких высоких доходах чиновники могли бы просто не принимать зарплаты, — заявил на Эхе политолог Валерий Соловей.

Ну а самый большой доход среди министров правительства Москвы пока у главы департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергея Черемина. В прошлом году его доход превысил 81 миллион рублей.