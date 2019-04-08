«Экологическую вахту по Северному Кавказу» оштрафовали за причастность к «нежелательной организации» «Открытой России»

Суд оштрафовал на 80 тысяч «Экологическую вахту по Северному Кавказу» за причастность к «нежелательной организации» «Открытой России».

Для этого не было никаких оснований, и в принципе приговор нужно расценивать как попытку прекратить деятельность вахты, -сказал «Эху» координатор движения Андрей Рудомаха.

Андрей Рудомаха также не исключил, что давление связано с началом кампании против строительства дороги Черниговская – Дагомыс.