Опубликованы декларации о доходах первых лиц государства

Владимир Путин заработал в 18-ом году 8 миллионов 600 тысяч рублей, премьер-министр Дмитрий Медведев – почти 10 миллионов. Лидером по доходам среди сенаторов стал член Совета Федерации от Камчатки Валерий Пономарев – 2 миллиардов 350 миллионов. Лидеры фракций в Госдуме заработали от 4,8 до 7,9 миллионов рублей. В кабмине больше всех задекларировал вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, Юрий Трутнев — более 538 миллионов. В администрации президента лидером по доходам стал полпред в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров – 657 миллионов.