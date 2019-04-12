Компанию Евгения Пригожина, которая поставляла питание в столичные школы, решено ликвидировать

Это произошло на фоне массовых отравлений, которые коснулись учебных учреждений в конце прошлого года.

«СП Конкорд» проходит процедуру ликвидации с 10 апреля – пишет интернет-издание The Bell со ссылкой на данные из госреестра юридических лиц. Совладельцами компании выступают «Конкорд М» и «Конкорд менеджмент и консалтинг» — через них бизнесмен Евгений Пригожин и владеет активом. Ряд столичных школ указывает эту фирму в качестве поставщика питания. Впрочем, ликвидируемая компания, по данным реестра, занималась широким спектром вопросов – от лизинга автомобилей до переработки мяса.

В конце прошлого года в московских школах и детских садах произошло массовое отравление. Как выяснил Роспотребнадзор, причиной мог стать творог липецкого предприятия «Чаплыгинмолоко», который «Конкорд» заказывал через посредников. Сразу несколько столичных учебных заведений подали иски к компании «Московский школьник» — ФБК Алексея Навального связывает ее с Пригожиным. Сумма требований составила более 2 миллионов рублей.

Несмотря на скандал с вспышкой дизентерии, компании, связанные с Пригожиным, по данным госзакупок, продолжают получать многомиллиардные контракты на поставку питания в детские учреждения и больницы.