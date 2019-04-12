Доходы Валентины Матвиенко сократились в прошлом году почти на 8 миллионов рублей и составили около 15 миллионов

Это следует из декларации о доходах спикера Совета Федерации, опубликованных на сайте палаты. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своей декларации за 18-ый год указал доход в 71 миллион рублей. Из них он направил на благотворительность почти половину – 39 миллионов.

Сегодня же опубликованы декларации о доходах президента, премьера, членов правительства и администрации главы государства.

Владимир Путин заработал в 18-ом году 8 миллионов 600 тысяч рублей, премьер-министр Дмитрий Медведев – почти 10 миллионов.