Член Либертарианской партии Бадартдинов был госпитализирован с сотрясением мозга после допроса в ФСБ в Самаре

В Самаре член незарегистрированной Либертарианской партии Руслан Бадартдинов был госпитализирован с сотрясением мозга после допроса в ФСБ. Подробности рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» секретарь Самарского отделения ЛПР Борис Федюкин.

Он сообщил, что 2 апреля домой к Бадартдинову пришли с обысками по делу о взрыве в архангельском управлении ФСБ, который произошел 31 октября. При обыске у него изъяли телефон, компьютер, фототехнику и носители информации.

По словам Б.Федюкина, затем Бадартдинова доставили в здание ФСБ, где допрашивали без протокола, били и говорили, что он «уже не жилец». При этом он проходит по делу как свидетель.

Как уточнил Б.Федюкин, затем сотрудники ФСБ привезли Бадартдинова в Следственный комитет, где его допросили следователи. «Там к нему насилия не применялось. Следователи занесли в протокол его жалобу на действия сотрудников ФСБ», — добавил он.

Б.Федюкин рассказал, что после у Бадартдинова началась бессонница и головные боли, 8 апреля он пошел к врачу, и у него диагностировали сотрясение мозга. Медики вызвали сотрудников полиции, которые провели опрос по нанесенным ему повреждениям. Бадартдинов до сих пор находится в больнице, ему предоставлен адвокат.