Комитет по этике РФС готов изучить обстоятельства инцидента с участием футболиста Спартака Аяза Гулиева в случае обращения соответствующих должностных лиц. Об этом Интерфаксу заявил председатель комитета Семен Андреев. Впрочем, круг таких должностных лиц, которые имеют право подавать подобные обращения, он не уточнил. В клубе готовы наказать Гулиева, применив к нему строгие дисциплинарные санкции. Напомним, 10 апреля Гулиев избил пешехода, который не уступил дорогу его машине.