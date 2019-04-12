Z Архив новостей новости
5 1 6 8
18:28, 12 апреля 2019

Рекламу, на которой туристы изображены на фоне Петропавловской крепости с картой Праги разместили в Петербурге

Антинаркотическую рекламу, на которой туристы изображены на фоне Петропавловской крепости с картой Праги в руках разместили на улицах Санкт-Петербурга. Разработчики плакатов объясняют ошибку нехваткой выделенных Смольным средств.

Антинаркотическую рекламу, на которой петербуржцы обнаружили ошибку, подготовили за счет правительство города. на плакатах изображены Туристы на фоне разведенного дворцового моста и шпиля Петропавловской крепости. В руках у них — карта столицы Чехии Как сообщает «Фонтанка ру», макет рекламного изображения разработал благотворительный фонд «Развитие», и согласовал его с антинаркотической комиссией. Как следует из материалов госзакупок, на это фонду выделили более 100 тысяч рублей. Его руководитель Жанна Шипкова объясняет ошибку недостаточностью выделенных средств для разработки шести дизайнерских макетов. Из-за экономии денег фонд не смог провести собственную фотосъемку. В итоге, организация купила готовые фотографии. По словам руководителя фонда, карта Праги на рекламных плакатах соответствует посылу антинаркотической кампании. Призыв посетить чешскую столицу, по ее словам, позитивнее, чем изображать шприцы или кровавые сцены.

Только одно рекламное агентство разместило на улицах Петербурга как минимум 14 плакатов с ошибкой.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 8 апреля Поздравить…

5 285 6 7366 08.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Интервью 2019

Константин Косачев гость: Константин Косачев глава Комитета Совета Федерации по международным делам

Кто бы политическим путем ни пришел к посту президента в Сирии или Венесуэле, это для России будет нормальным, приемлемым решением. Лишь бы не на штыках извне…

5 131 6 10805 05.04
#слушать 50:47 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Блоги

+ Петр Порошенко: «У страны есть два дальнейших пути. Выбирать между Европой и Россией предстоит народу» Петр Порошенко: «У страны есть два дальнейших пути. Выбирать между Европой и Россией предстоит народу» Президент Украины выступил с очередным предвыборным обращением…

5 154 6 19414 07.04
8читать ;смотреть
Kобщество, политика, украина, видео, порошенко, события
Блоги

+ Порошенко и Зеленский поспорили в прямом эфире по поводу даты дебатов Порошенко и Зеленский поспорили в прямом эфире по поводу даты дебатов «Пётр Алексеевич, вас не перебивал народ пять лет, дайте возможность сказать!»..

5 259 6 33096 09:38
8читать ;смотреть
Kукраина, выборы, порошенко, зеленский, дебаты, скандалы, видео, события
Интервью Особое мнение

Дмитрий Муратов гость: Дмитрий Муратов издатель и председатель редакционного совета «Новой газеты»

Не понимая страну очень сложно чего-то требовать от власти…

5 118 6 25386 05.04
#слушать 36:04 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

Мне кажется, совмещение йоги и гейства, умение увидеть в занятиях йогой гейство — это новый этап, это новое прозрение, новый взгляд на российскую действительность…

5 87 6 13356 07.04
#слушать 46:43 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Kобщество, политика, власть
Блоги

Кусок эфира

Максим Шевченко: Путин хочет понравиться либеральному слою Мюллер сказал, что Трамп невиновен, он не контролировался Россией. И на этом фоне ему в Москве еще преподнесли условную голову Абызова на блюде…

5 36 6 5610 13:19
Блоги

+ Ветераны московского ОМОНа: «Почему сейчас мы и наши семьи оказались бомжами?» Ветераны московского ОМОНа: «Почему сейчас мы и наши семьи оказались бомжами?» Пятеро бывших омоновцев пожаловались Владимиру Путину на выселение из служебного жилья…

5 251 6 40806 08.04
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, росгвардия, власть, события
Блоги

Маргарита Симоньян главный редактор телеканала RT

Парня увезли в лес, где избивали и издевались Потом было обвинение в госизмене и пособничестве терроризму, опять побои, переезды из одного СИЗО в другое и приговор — виновен, 14 лет тюрьмы…

5 44 6 7104 09.04
Kукраина, донбасс, рф, политика, общество, мнения
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Можно и так В памяти народной останется невероятный пример украинских выборов, как таковых. И на знаменитый вопрос из анекдота: А что, так можно?", следует уверенный ответ — Можно! Если в стране демократия и свобода, то можно даже так…

5 137 6 37520 05.04
Kукраина, выборы, порошенко, зеленский, тимошенко, мнения
Новости

Практически все финансовые активы в стране сконцентрированы в руках самых богатых россиян Всего 3% россиян контролируют 89% всех финансовых активов…

5 70 6 13261
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Омар, сварившийся в Судане Как будто одним государствам достались в друзья первоклассные страны, а нам остались какие-то объедки, брошенные под стол – бандитские, воровские режимы…

5 42 6 8165 14:05
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Утрите «слезы радости» Когда приговор будет оправдательным – тогда и стоит радоваться. Пока же – нет причин…

5 40 6 7918 08.04
Kсеребренников, политика, власть, общество, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Тбилиси. Апрель. 1989 «Комиссия Собчака», созданная первым съездом народных депутатов СССР, признала «избыточное применение военными силы», но конкретных виновников , по сути, массового убийства, не назвала…

5 40 6 8285 09.04
Kгрузия, история, власть, политика, мнения
Блоги

Жители Архангельска провели шествие и митинг протеста против строительства мусорного полигона «Шиес» По оценкам наблюдателей, в акции приняли участие от двух до трех тысяч человек…

5 73 6 15612 07.04
Kобщество, акции, мусор, митинги, экология, архангельск, фото, видео, события
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Как понять логику Кремля Требовался враг для мощных вливаний в ВПК — его искусственно создали, требовалось сплотить электорат вокруг нац.лидера – взяли Крым. Сидя в «кольце врагов» легко поддерживать нужный уровень патриотизма…

5 244 6 51487 06.04
Kполитика, общество, власть, бизнес, сша, рф, мнения

Популярное за неделю

Новости

Президент Украины Петр Порошенко предложил Владимиру Зеленскому провести дебаты этим вечером Однако сейчас Зеленский следует во Францию…

5 27 6 35967
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Нет опыта у Зеленского? Он еще не научился воровать, как все украинские политики. У него нет команды? Переводится: У него нет тех, кто знает, где что лежит, чтобы украсть. Не получится — через 4 года переизберут…

5 176 6 117599 06.04
#слушать 51:59 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Голосование

3077991
К 5-летнему юбилею передачи — «Процессы, в которых есть цифра «пять»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 1 6 5075 07.04
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Вставай, страна диванная! Пока еще можно. Пока еще есть с кем. Пока еще есть малюсенький шанс остановить осуществляемую сверху политику расчеловечивания и социальной раздробленности…

5 522 6 282541 07.04
Kполитика, путин, общество, события
Блоги

Артемий Троицкий легендарный диджей

+ Силовики мочат людей Медведева. Кто на очереди? Силовики мочат людей Медведева. Кто на очереди? Народ не очень сытый в России, поэтому бросить ему кость символическую с надписью «богатые тоже плачут» — это всегда приятно…

5 64 6 110655 07.04
Kсуды, аресты, общество, медведев, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7746849
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3982485

Сегодня в эфире