В Словакии назвали имя киллера, совершившего в 2018г преступление, приведшее к протестам и отставке премьер-министра

В Словакии назвали имя киллера, совершившего в прошлом году резонансное преступление, приведшее к массовым протестам и отставке премьер-министра страны.

Бывший военнослужащий, задержанный полицией еще прошлой осенью, признался, что именно он в феврале 2018 года совершил двойное убийство, застрелив в деревенском доме под Братиславой известного журналиста-расследователя и его невесту, сообщает словацкий сайт aktuality.sk. Расследование, над которым работал погибший журналист, было посвящено связям итальянской мафии со словацкими политиками. В мошеннических схемах были замешаны компании местного бизнесмена-мультимиллионера Марианна Кочнера, который якобы угрожал репортеру Яну Куцияку по телефону, однако полиция на жалобы журналиста никак не реагировала. Как передает словацкий телеканала RTVS, ссылаясь на свои источники в полиции, киллер Мирослав Марчек, находящийся в тюрьме уже несколько месяцев, признал свою вину после проведенного накануне пятичасового допроса. Этот факт подтверждают и два других словацких издания, пишет британская Гардиан.

Братиславский корреспондент Агентства Франс пресс рассказывает, что убийство вызвало волну народных протестов по всей стране и, в конченом счете, заставило премьер-министра социал-демократа Роберта Фико оставить свой пост.

Бизнесмену Мариану Кочнеру в марте текущего года было предъявлено обвинение в организации убийства после того, как, уже посмертно, были опубликованы расследования Куцияка о некоторых его нелегальных сделках, связанных с субсидирование со стороны Евросоюза фермерских проектов в Словакии. Сообщается также, что миллионер, работавший в сфере девелоперского бизнеса, имел тесные связи с высокопоставленными чиновниками в правительстве подавшего в отставку премьера. Вместе с Мирославом Марчеком

в октябре прошлого года под стражу были заключены и три его возможных сообщника, сообщает Франс пресс.

По данным Транспэренси Интернэшнл, Словакия занимает 57 место в мире по уровню коррупции, в первую очередь, в высших эшелонах власти.