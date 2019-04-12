Хакеры Anonymous пригрозили британским властям массовыми протестами и потребовали освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Его задержали накануне по запросу США после того, как власти Эквадора отказали ему в убежище.

«Отпустите Ассанжа или вы поплатитесь! Пришло время нам всем объединиться и дать отпор», — говорится на сайте Anonymous. Хакеры в своем сообщении подчеркивают, что основателя WikiLeaks преследуют только за то, что он заявил о преступлениях, совершенных властями США. Anonymous обещают обрушить силу интернета на каждого, кто причастен к аресту Ассанжа — начиная от ЦРУ и заканчивая офицерами, выводившими его из эквадорского посольства. Хакеры также призвали британцев выйти на массовые уличные манифестации, чтобы повлиять на происходящее.

Массовая акция в знак протеста против решения эквадорских властей отказать Ассанжу в убежище вскоре пройдет в республике. Ее организуют сторонники бывшего лидера латиноамериканской страны Рафаэля Корреа, который семь лет назад предоставил защиту основателю WikiLeaks. На происходящее вокруг Ассанжа отреагировали в Кремле, где подчеркнули, что эта ситуация не соотносится с принципами неприкосновенности независимых СМИ. Там также назвали конспирологией утверждения о связи Ассанжа с Москвой. О том, что основателя WikiLeaks называли инструментом Кремля, упоминается и в сообщении Anonymous, однако хакеры отмечают, что доказательств этому нет. Они расценивают произошедшее как атаку на независимую журналистику со стороны Британии, США и Эквадора.

Напомним, что в посольстве Эквадора в Лондоне Ассанж укрывался с 2012 года. Таким образом он пытался избежать экстрадиции в Швецию, где было заведено дело об изнасиловании, но позже его закрыли, или США – там ему вменяется сговор с целью взлома компьютерных сетей Пентагона.

Сайт WikiLeaks стал широко известен благодаря публикациям секретных документов США о гибели мирных жителей в Ираке, тюрьме Гуантанамо, и других «утечек» спецслужб.