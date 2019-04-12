Сегодня Ангела Меркель приняла в администрации канцлера президента Украины Петра Порошенко

Ведущие политики Германии критикуют приглашение одного из кандидатов на предстоящем втором раунде выборов.

Официальный представитель канцлера ФРГ Штеффен Зайберт накануне визита отвел все подозрения в том, что речь идет о вмешательстве в выборы президента Украины. Спикер Меркель указал на множество вопросов, которые главе германского кабмина необходимо обсудить с действующим главой государства.

Петр Порошенко лично встречался с Ангелой Меркель 14 раз, не считая коротких переговоров на международных конференциях. Однако немецкие политики и журналисты сомневаются в том, что этот визит был необходим именно за неделю до решающего второго тура. Главный упрек критиков: Меркель собирается показать украинским избирателям, что Германия поддерживает западный курс Порошенко.

Спикер по международным делам фракции Левой партии в бундестаге Штефан Либих отметил, что визит Порошенко незадолго перед выборами «отдает неприятным душком». Заместитель председателя фракции ХДС/ХСС Йохан Вадефуль открыто заявил, что Украина не может позволить себе при существующем конфликте с Россией и в теперешнем трудном положении поставить ставку на неопытного руководителя. Кроме того, он четко дал понять скептический настрой однопартийцев канцлера ФРГ по отношению к Владимиру Зеленскому.

Немецкие эксперты считают, что Порошенко получает поддержку правительства ФРГ, потому что именно этот кандидат считается предсказуемым и гарантирует стабильность в отношениях двух государств.

В ходе встречи с Порошенко Ангела Меркель приветствовала проведенные на Украине реформы, но отметила, что страна еще «не находится в конце пути».

Сегодня позже пока еще действующий президент должен встертиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, однако тот раньше примет Владимира Зеленского. В администрации французского премьера не уточняют, какие темы будут обсуждаться в обоих случаях.