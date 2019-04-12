Кандидаты в президенты Украины Пётр Порошенко и Владимир Зеленский устроили перепалку в прямом эфире телеканала «1+1»

При этом появление главы страны, который говорил с оппонентом по телефону, в передаче не было запланировано. Руководство телеканала намерено подать в суд на Порошенко.

Перепалка произошла в эфире программы «Право на власть». На ней должны были выступать политологи, но неожиданно на передачу приехал президент Украины Пётр Порошенко. Он пригласил оппонента на выборах, шоумена Владимира Зеленского, приехать в ближайшее время на телеканал «1+1» и провести дебаты. Соперник на это по телефону ответил, что находится в Париже и президенту об этом должно быть хорошо известно, поскольку цитата «его прекрасные автомобили Службы безопасности Украины меня сопровождали в аэропорт». Зеленский еще раз ему напомнил о договорённости политиков устроить дебаты на крупнейшем на Украине стадионе Олимпийский в Киеве 19 апреля. Порошенко стал отрицать слежку за кандидатом. Между ними на высший пост начался спор. Зеленский не давал Порошенко говорить, заявив: «Вас народ не перебивал 5 лет, дайте, пожалуйста сказать». На это президент призвал иметь терпение, чтобы выслушать оппонента.

Всё закончилось тем, что Зеленский объявил, что разговаривать сегодня не будет и дебаты пройдут в оговорённый день, он попрощался и повесил трубку. Финальной фразой шоумена стала «19-го числа на НСК «Олимпийский». Точка. До свидания». Порошенко, судя по видео, поведением оппонента был озадачен. Позже в штабе Зеленского оправдались: человек он очень эмоциональный. Не прошедшая во второй тур Юлия Тимошенко заняла в перепалке сторону Порошенко. У себя в фейсбуке она порекомендовала шоумену, который может через несколько недель может стать президентом Украины, беречь достоинство и честь для этой должности. И не устраивать бои. По словам Тимошенко у неё просто пересохло во рту когда Зеленский резко прервал разговор и бросил трубку.

Тем временем за неделю с небольшим до выборов соцопросы показывают, что Зеленский пока лидирует с ещё бОльшим отрывом и может получить 60 процентов, Порошенко готово поддержать около 25ти, отмечает BBC. При этом около двух третей кандидатов, завершивших борьбу – Тимошенко и Бойко готовы поддержать Зеленского и лишь около порядка четверти Порошенко.

Второй тур президентских выборов на Украине пройдёт 21 апреля.