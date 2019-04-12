Посол Литвы в Москве был отозван на родину в связи с поступившими в его адрес угрозами

МИД балтийской республики передал России ноту протеста.

Посол Ремигиюс Мотузас был отозван для консультаций. Его обязанности временно будет выполнять заместитель главы дипмиссии – об этом сообщает литовский МИД. Отмечается, что на этот шаг пришлось пойти из-за угроз, поступивших в диппредставительство в конце марта. Сотрудникам посольства и членам их семьей в течение месяца предлагалось покинуть Москву после того, как в Литве был вынесен приговор по так называемому делу 13 января. Письмо якобы подписали от имени «Ветеранов России» — организации, объединяющей бывших сотрудников спецслужб.

На следующий день литовское внешнеполитическое ведомство попросило своих российских коллег провести расследование и обеспечить безопасность сотрудников посольства, однако никакой официальной реакции в ответ так и не дождалось. В связи с этим сегодня представителю российской дипмиссии в Вильнюсе вручили ноту протеста.

В конце прошлого месяца суд в Вильнюсе заочно приговорил к 10 годам тюрьмы бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и к 12 годам — экс-офицера КГБ Михаила Головатова. Их признали виновными в военных преступлениях по делу о событиях 13 января 1991 года. Тогда 14 человек погибли и тысячи пострадали во время столкновения с советскими войсками. За год до этого страна объявила о своей независимости.

Литовский посол был отозван по еще одной причине: он проходит в качестве специального свидетеля в досудебном расследовании дела о непрозрачной выдаче виз.