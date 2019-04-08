Мосгорсуд оставил под стражей бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова до конца мая

Он просил смягчить ему меру пресечения, ссылаясь на наличие трех несовершеннолетних детей и 85-летнюю мать, которой нужен уход.

Абызов общался с судом посредством видеосвязи из Лефортова. Он считает, что никаких оснований для возбуждения дела не было, а речь идет о конфликте между акционерами.

Ни о каком хищении средств в особо-крупном размере говорить нельзя, — сказал «Эху» адвокат Алексей Кирсанов.

Защита примет решение об обжаловании сегодняшнего решения Мосгорсуда после того, как получит полный текст постановления.