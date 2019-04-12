Данные 120 тысяч клиентов российских банков из  черного списка ЦБ попали в открытый доступ в интернет

По данным Коммерсанта, база появилась во всемирной сети еще несколько месяцев назад.

Подобные операции с данными противозаконны, — заявил в эфире РБК адвокат Дмитрий Ицков.

Публикация может быть отголоском кадровых конфликтов в Центральном банке, — предположил в интервью «Эху» ведущий аналитик ФинТехЛаба Сергей Вильянов.

По словам Вильянова, международные эксперты высоко оценивают информационную безопасность ЦБ, поэтому достоверность опубликованных сведений у него вызывает сомнения.

В том, что к произошедшему причастен один из российских банков, уверен глава думского Комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

Аксаков считает, что банки должны помочь ЦБ выявить «недоброжелателей».