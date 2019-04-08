Он не назвал конкретных сроков, но отметил, что профессиональная армия становится более востребованной. Президент признал, что для отказа от призыва нужно не только время, но и соответствующее финансирование.

Отказ от призыва в армию – разумная идея, но невозможно представить, как она сработает в России, — такое мнение в эфире Эха высказал экономист Владислав Иноземцев.

Иноземцев добавил, что, как правило, наемную армию легче использовать для подавления общества, чем призывную.