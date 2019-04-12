Z Архив новостей новости
5 7 6 1148
18:10, 12 апреля 2019

Футболист Спартака Аяз Гулиев оштрафован на пять миллионов и отправлен в дублирующий состав

Клуб наказал его за драку на улице.

Гулиев по сути повторил то, что сделали его коллеги Павел Мамаев и Александр Кокорин. Он избил человека. Причиной стало то, что мужчина тронул его машину, которая выехала на красный свет на пешеходный переход. Разница, которая вызвала возмущение и споры состоит в том, что Мамаева и Кокорина прямо сейчас судят, а Гулиев скорее всего останется на свободе и продолжит играть в футбол. Полузащитник вовремя упросил пострадавшего, который оказался американцем, не подавать на него заявление. Затем игрок Спартака повторил извинения в тексте на официальном сайте Спартака, сделав реверанс в сторону возмущенных болельщиков. Он признался, что ему стыдно и он понимает, что нарушил принципы клуба, который его воспитал. Спартак заявил о том, что Гулиев будет наказан. В клубе не уточнили как именно, но газета СЭ со ссылкой на телеграмм-канал БАЗА сообщил, что футболист заплатит пять миллионов рублей и отправится в дубль. Если информация верна, то Гулиев не сможет сыграть в ближайшем матче против Ростова, который для нынешнего состава красно-белых может стать ключевым.

Гулиев сыграл за Спартак четыре матча после возвращения из Ростова. Сейчас его клуб занимает 5 место в чемпионате России по футболу.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 8 апреля Поздравить…

5 285 6 7366 08.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Интервью 2019

Константин Косачев гость: Константин Косачев глава Комитета Совета Федерации по международным делам

Кто бы политическим путем ни пришел к посту президента в Сирии или Венесуэле, это для России будет нормальным, приемлемым решением. Лишь бы не на штыках извне…

5 131 6 10805 05.04
#слушать 50:47 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Блоги

+ Петр Порошенко: «У страны есть два дальнейших пути. Выбирать между Европой и Россией предстоит народу» Петр Порошенко: «У страны есть два дальнейших пути. Выбирать между Европой и Россией предстоит народу» Президент Украины выступил с очередным предвыборным обращением…

5 154 6 19414 07.04
8читать ;смотреть
Kобщество, политика, украина, видео, порошенко, события
Блоги

+ Порошенко и Зеленский поспорили в прямом эфире по поводу даты дебатов Порошенко и Зеленский поспорили в прямом эфире по поводу даты дебатов «Пётр Алексеевич, вас не перебивал народ пять лет, дайте возможность сказать!»..

5 259 6 33096 09:38
8читать ;смотреть
Kукраина, выборы, порошенко, зеленский, дебаты, скандалы, видео, события
Интервью Особое мнение

Дмитрий Муратов гость: Дмитрий Муратов издатель и председатель редакционного совета «Новой газеты»

Не понимая страну очень сложно чего-то требовать от власти…

5 118 6 25386 05.04
#слушать 36:04 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

Мне кажется, совмещение йоги и гейства, умение увидеть в занятиях йогой гейство — это новый этап, это новое прозрение, новый взгляд на российскую действительность…

5 87 6 13356 07.04
#слушать 46:43 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Kобщество, политика, власть
Блоги

Кусок эфира

Максим Шевченко: Путин хочет понравиться либеральному слою Мюллер сказал, что Трамп невиновен, он не контролировался Россией. И на этом фоне ему в Москве еще преподнесли условную голову Абызова на блюде…

5 36 6 5610 13:19
Блоги

+ Ветераны московского ОМОНа: «Почему сейчас мы и наши семьи оказались бомжами?» Ветераны московского ОМОНа: «Почему сейчас мы и наши семьи оказались бомжами?» Пятеро бывших омоновцев пожаловались Владимиру Путину на выселение из служебного жилья…

5 251 6 40806 08.04
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, росгвардия, власть, события
Блоги

Маргарита Симоньян главный редактор телеканала RT

Парня увезли в лес, где избивали и издевались Потом было обвинение в госизмене и пособничестве терроризму, опять побои, переезды из одного СИЗО в другое и приговор — виновен, 14 лет тюрьмы…

5 44 6 7104 09.04
Kукраина, донбасс, рф, политика, общество, мнения
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Можно и так В памяти народной останется невероятный пример украинских выборов, как таковых. И на знаменитый вопрос из анекдота: А что, так можно?", следует уверенный ответ — Можно! Если в стране демократия и свобода, то можно даже так…

5 137 6 37520 05.04
Kукраина, выборы, порошенко, зеленский, тимошенко, мнения
Новости

Практически все финансовые активы в стране сконцентрированы в руках самых богатых россиян Всего 3% россиян контролируют 89% всех финансовых активов…

5 70 6 13261
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Омар, сварившийся в Судане Как будто одним государствам достались в друзья первоклассные страны, а нам остались какие-то объедки, брошенные под стол – бандитские, воровские режимы…

5 42 6 8165 14:05
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Утрите «слезы радости» Когда приговор будет оправдательным – тогда и стоит радоваться. Пока же – нет причин…

5 40 6 7918 08.04
Kсеребренников, политика, власть, общество, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Тбилиси. Апрель. 1989 «Комиссия Собчака», созданная первым съездом народных депутатов СССР, признала «избыточное применение военными силы», но конкретных виновников , по сути, массового убийства, не назвала…

5 40 6 8285 09.04
Kгрузия, история, власть, политика, мнения
Блоги

Жители Архангельска провели шествие и митинг протеста против строительства мусорного полигона «Шиес» По оценкам наблюдателей, в акции приняли участие от двух до трех тысяч человек…

5 73 6 15612 07.04
Kобщество, акции, мусор, митинги, экология, архангельск, фото, видео, события
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Как понять логику Кремля Требовался враг для мощных вливаний в ВПК — его искусственно создали, требовалось сплотить электорат вокруг нац.лидера – взяли Крым. Сидя в «кольце врагов» легко поддерживать нужный уровень патриотизма…

5 244 6 51487 06.04
Kполитика, общество, власть, бизнес, сша, рф, мнения

Популярное за неделю

Новости

Президент Украины Петр Порошенко предложил Владимиру Зеленскому провести дебаты этим вечером Однако сейчас Зеленский следует во Францию…

5 27 6 35967
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Нет опыта у Зеленского? Он еще не научился воровать, как все украинские политики. У него нет команды? Переводится: У него нет тех, кто знает, где что лежит, чтобы украсть. Не получится — через 4 года переизберут…

5 176 6 117599 06.04
#слушать 51:59 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Голосование

3077991
К 5-летнему юбилею передачи — «Процессы, в которых есть цифра «пять»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 1 6 5075 07.04
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Вставай, страна диванная! Пока еще можно. Пока еще есть с кем. Пока еще есть малюсенький шанс остановить осуществляемую сверху политику расчеловечивания и социальной раздробленности…

5 522 6 282541 07.04
Kполитика, путин, общество, события
Блоги

Артемий Троицкий легендарный диджей

+ Силовики мочат людей Медведева. Кто на очереди? Силовики мочат людей Медведева. Кто на очереди? Народ не очень сытый в России, поэтому бросить ему кость символическую с надписью «богатые тоже плачут» — это всегда приятно…

5 64 6 110655 07.04
Kсуды, аресты, общество, медведев, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7746849
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3982485

Сегодня в эфире