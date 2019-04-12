Футболист Спартака Аяз Гулиев оштрафован на пять миллионов и отправлен в дублирующий состав

Клуб наказал его за драку на улице.

Гулиев по сути повторил то, что сделали его коллеги Павел Мамаев и Александр Кокорин. Он избил человека. Причиной стало то, что мужчина тронул его машину, которая выехала на красный свет на пешеходный переход. Разница, которая вызвала возмущение и споры состоит в том, что Мамаева и Кокорина прямо сейчас судят, а Гулиев скорее всего останется на свободе и продолжит играть в футбол. Полузащитник вовремя упросил пострадавшего, который оказался американцем, не подавать на него заявление. Затем игрок Спартака повторил извинения в тексте на официальном сайте Спартака, сделав реверанс в сторону возмущенных болельщиков. Он признался, что ему стыдно и он понимает, что нарушил принципы клуба, который его воспитал. Спартак заявил о том, что Гулиев будет наказан. В клубе не уточнили как именно, но газета СЭ со ссылкой на телеграмм-канал БАЗА сообщил, что футболист заплатит пять миллионов рублей и отправится в дубль. Если информация верна, то Гулиев не сможет сыграть в ближайшем матче против Ростова, который для нынешнего состава красно-белых может стать ключевым.

Гулиев сыграл за Спартак четыре матча после возвращения из Ростова. Сейчас его клуб занимает 5 место в чемпионате России по футболу.