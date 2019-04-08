В России, скорее всего, не будут вводить уголовную ответственность за врачебные ошибки

Следственный комитет и Национальная Медицинская палата предложили ввести наказание, альтернативное лишению свободы.

Эту позицию поддерживают в Минздраве, — сообщил Эху официальный представитель ведомства Максим Радецкий.

Ранее Следственный комитет предлагал ввести именно уголовную ответственность за ненадлежащее оказание медицинской услуги. Речь шла о тюремном заключении на срок до семи лет.

Лишение свободы за врачебные ошибки негативно отразилось бы на российской медицине, — считает глава Союза «Альянс врачей» Анастасия Васильева.

По словам Васильевой, не все российские суды справедливы, поэтому некоторых врачей могли привлекать к ответственности по личным мотивам.

В Лиге Защиты прав пациентов поддерживают идею альтернативного наказания на врачебные ошибки. Как сказал Эху глава организации Александр Саверский, логичнее отнимать у врачей лицензии.

Саверский добавил, что основная проблема с жалобами а врачебные ошибки в том, что они не доходят до суда в принципе.



Врачей нельзя ставить в слишком тяжелое положение, — сказал в эфире Эха член президентского совета по правам человека, журналист Николай Сванидзе.

По словам Сванидзе, в любой профессии должна быть ответственность за ошибку, но совсем не обязательно это должен быть тюремный срок.

Громкие врачебные ошибки последнего времени:

Москва. В январе прошлого года врача Елену Мисюрину осудили на два года колонии. По версии следствия, в 2013 году она при заборе костного мозга у пациента повредила ему кровеносный сосуд, из-за чего через несколько дней больной умер. В защиту врача началась кампания, в котором принял участие даже мэр Сергей Собянин. В апреле прошлого года Мосгорсуд отменил приговор.

Бурятия. Глава республики сегодня поручил уволить главврача Баргузинской районной больницы, где в подсобке скончался пациент. 40-летний мужчина был госпитализирован с пневмонией, а через сутки он умер. Родственники сообщили изданию «Номер один», что нашли его мертвым в маленькой комнате без окон и туалета, запертой на висячий замок, который пришлось спилить болгаркой. По словам близких, мужчина просил врачей о помощи, но медики приняли его за буйнопомешанного, заперли без еды и воды и о нем забыли.

Столица Башкирии. В середине марта в Уфе пенсионерка заболела ОРВИ, обратилась в больницу, где села на сломанный стул. Она упала и разбила голову, было много крови. Родные говорят, что врачи сначала не обратили на это внимание, и перебинтовали голову пожилой женщине только после просьбы ее соседки по палате. Через несколько дней пенсионерка скончалась. По словам родственников, все это время врачи перебирали разные диагнозы, передает издание «Баш-ньюс». Руководство больницы при этом уверяет, что падение со стула и травма головы не повлияли на летальный исход.

Красноярск. В апреле прошлого года местной жительнице провели операцию по иссечению грыжи. После выписки из больницы пациентка испытывала сильные боли в животе. Врачи заподозрили онкологию. Только через полгода выяснилось, что хирург забыл в кишечной полости 16-сантиметровый медицинский зажим.

Из брюшной полости жительницы Петербурга в 2015 году извлекли целую пеленку, которую оставили врачи, проводившие кесарево сечение. Вологодские врачи в 2010-ом забыли марлевый тампон в голове у пациента, он умер через три месяца после операции. А в Смоленской области в том же 2010 во время отломился кончик нейрохирургических кусачек и попал в мозг. Врачи это не заметили. Через месяц женщина умерла.

В Чите забытые спиртовые салфетки обнаружили во влагалище новорожденной девочки. Она жила с ними три месяца. Родители все пытались понять, откуда запах гнили, пока салфетки не вышли наружу. Как пишет «Медиазона», в правоохранительных органах сначала стали допрашивать членов семьи на предмет сексуального насилия. Но затем подозрение пало на медсестру Забайкальского краевого перинатального центра. Она вскоре призналась, дело недавно начали рассматривать в суде.

Как рассказали ранее «Независимой газете» в Федеральном фонде ОМС, в России нет статистики по врачебным ошибкам, потому что в документах, которым подчиняется российская система здравоохранения, такого понятия нет.