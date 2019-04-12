Дистанционное голосование Володина за законопроект об изоляции Рунета объяснили человеческим фактором

Дистанционное голосование Вячеслава Володина за законопроект об изоляции Рунета в окружении спикера объяснили человеческим фактором. Как передает «Дождь», советник Володина Анастасия Кашеварова рассказала, что фамилию Володина оказалась в списке проголосовавших, так как в его отсутствие сотрудник аппарата Думы забыл изъять его карточку. Впрочем, совершивших ошибку сотрудников наказывать не будут. Напомним, во время голосования резонансного законопроекта, Володин находился в Саратовской области. По инициативе самого спикера, парламентариям запретили голосовать друг за друга по доверенности.