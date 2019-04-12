Европейская комиссия по-прежнему воздерживается от комментариев по поводу ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Как заявил официальный представитель Еврокомиссия Кристиан Виганд, «это судьям британской судебной системы надлежит высказываться». Между тем, хакерская международная группа «Анонимы» потребовала от британских властей освободить Джулиана Ассанжа.

Добавим, на следующей неделе Европарламент будет принимать резолюцию о новых правилах защиты так называемых общественных «тревожных» оповещателей. Под этот статус может попасть и Ассанж.