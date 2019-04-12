Посольство России в Вильнюсе получило от МИД ноту протеста

В ней говорится, что в адрес сотрудников посольства Литвы в Москве поступили угрозы. Ранее литовский МИД сообщил агентству BNS, что в письме, якобы подписанном организацией «Ветераны России», от литовских дипломатов и членов их семей потребовали в течение месяца уехать из Москвы. В целях безопасности литовский посол на неделю отозван на родину. Напомним, в марте суд в Вильнюсе признал виновными по делу о событиях 91-го года бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатого.