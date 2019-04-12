СК предлагает в новой уголовной статье для врачей предусмотреть наказание, не связанное с лишением свободы

Следственный комитет предлагает в новой уголовной статье для врачей предусмотреть наказание, не связанное с лишением свободы. Альтернативные меры наказания Следственный комитет предлагает вводить за неумышленные преступления. Ввести новую уголовную статью для врачей СК предложил летом прошлого года и занимается ее разработкой вместе с представителями медицинского сообщества.

В Минздраве России готовы изучить предложения об отказе от уголовной ответственности за врачебные ошибки. Об этом «Эху» рассказал официальный представитель ведомства Максим Радецкий.

Ранее в Минздраве уже обещали разработать предложения по декриминализации некоторых статей, затрагивающих работу медицинских работников.