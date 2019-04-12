Суд в Москве оштрафовал Facebook на три тысячи рублей за отказ отчитаться о хранении данных в России

Неделю назад аналогичное решение было вынесено в отношении компании Twitter.

Компания Facebook признана виновной по административной статье о непредоставлении сведений или информации. Это, как сообщает ТАСС, говорится в постановлении судьи Антона Козырева. При этом в качестве наказания была избрана нижняя граница штрафа – три тысячи рублей, а не максимальная – пять тысяч. Отмечается, что представители ответчика на заседание не явились.

Роскомнадзор в конце прошлого года потребовал от Facebook и Twitter отчитаться о переносе баз данных российских пользователей на территорию страны, однако соцсеть отметила, что эти сведения «не сегментированы по географическому признаку». В январе ведомство инициировало административное производство в отношении американских компаний. Глава Роскомнадзора Александр Жаров отметил, что им может быть предписано локализовать базы данных отечественных пользователей в срок до девяти месяцев.

В 2016 году за отказ хранить информацию на российских серверах в стране была заблокирована социальная сеть LinkedIn.