Власти Индонезии выпустили предупреждение о цунами

Запомнить меня
Забыли пароль?
На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля
Войти через соцсети:
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Как передает Рейтер, здесь произошло землетрясение магнитудой 6,8.
Рожденные 8 апреля
Поздравить…
гость:
Константин Косачев
глава Комитета Совета Федерации по международным делам
Кто бы политическим путем ни пришел к посту президента в Сирии или Венесуэле, это для России будет нормальным, приемлемым решением. Лишь бы не на штыках извне…
+
Порошенко и Зеленский поспорили в прямом эфире по поводу даты дебатов
«Пётр Алексеевич, вас не перебивал народ пять лет, дайте возможность сказать!»..
+
Петр Порошенко: «У страны есть два дальнейших пути. Выбирать между Европой и Россией предстоит народу»
Президент Украины выступил с очередным предвыборным обращением…
Блог «Новой газеты»
Премия Немцова-2019: финальное голосование
Из 35 кандидатур нужно выбрать пятерых финалистов, а спустя месяц совет Фонда выберет из них одного победителя. Голосовать можно только один раз, голосование продлится до 30 апреля…
Проголосовать>>>
гость:
Дмитрий Муратов
издатель и председатель редакционного совета «Новой газеты»
Не понимая страну очень сложно чего-то требовать от власти…
ведущий:
Матвей Ганапольский
обозреватель «Эха Москвы», журналист
Мне кажется, совмещение йоги и гейства, умение увидеть в занятиях йогой гейство — это новый этап, это новое прозрение, новый взгляд на российскую действительность…
+
Ветераны московского ОМОНа: «Почему сейчас мы и наши семьи оказались бомжами?»
Пятеро бывших омоновцев пожаловались Владимиру Путину на выселение из служебного жилья…
Маргарита Симоньян
главный редактор телеканала RT
Парня увезли в лес, где избивали и издевались
Потом было обвинение в госизмене и пособничестве терроризму, опять побои, переезды из одного СИЗО в другое и приговор — виновен, 14 лет тюрьмы…
Практически все финансовые активы в стране сконцентрированы в руках самых богатых россиян
Всего 3% россиян контролируют 89% всех финансовых активов…
Матвей Ганапольский
обозреватель
Можно и так
В памяти народной останется невероятный пример украинских выборов, как таковых. И на знаменитый вопрос из анекдота: А что, так можно?", следует уверенный ответ — Можно! Если в стране демократия и свобода, то можно даже так…
СерпомПо
Telegram-канал
Утрите «слезы радости»
Когда приговор будет оправдательным – тогда и стоит радоваться. Пока же – нет причин…
Белоруссия намерена ограничить или перекрыть прокачку российской нефти в Европу
Президент Лукашенко разрешил остановить на ремонт нефтепровод «Дружба»...
Борис Вишневский
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)
Тбилиси. Апрель. 1989
«Комиссия Собчака», созданная первым съездом народных депутатов СССР, признала «избыточное применение военными силы», но конкретных виновников , по сути, массового убийства, не назвала…
В России на 3 процента населения приходится 89 процентов всех финансовых активов
К такому выводу пришли специалисты Высшей школы экономики и эксперты ВЭБ…
Жители Архангельска провели шествие и митинг протеста против строительства мусорного полигона «Шиес»
По оценкам наблюдателей, в акции приняли участие от двух до трех тысяч человек…
Президент Украины Петр Порошенко предложил Владимиру Зеленскому провести дебаты этим вечером
Однако сейчас Зеленский следует во Францию…
ведущий:
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Нет опыта у Зеленского? Он еще не научился воровать, как все украинские политики. У него нет команды? Переводится: У него нет тех, кто знает, где что лежит, чтобы украсть. Не получится — через 4 года переизберут…
К 5-летнему юбилею передачи — «Процессы, в которых есть цифра «пять» Выбираем процесс для программы «Не так!»
Вставай, страна диванная!
Пока еще можно. Пока еще есть с кем. Пока еще есть малюсенький шанс остановить осуществляемую сверху политику расчеловечивания и социальной раздробленности…
Артемий Троицкий
легендарный диджей
+
Силовики мочат людей Медведева. Кто на очереди?
Народ не очень сытый в России, поэтому бросить ему кость символическую с надписью «богатые тоже плачут» — это всегда приятно…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист