Хакеры из международной группы «Anonymous» потребовали освобождения Джулиана Ассанжа

Арест в Великобритании основателя «Викиликс», как подчеркивают хакеры, свидетельствуют о том, что власти Соединенного Королевства «не остановятся ни перед чем, чтобы сохранить свои тайны». Кроме того, Ассанж, как указывается в сообщении, разоблачал преступления как левых, так и правых. Защита Ассанжа опасается, что в случае выдачи США ему может грозить до 35 лет тюрьмы или казнь, однако Минюст США утверждает, что ему грозит всего пять лет за хакерскую деятельность.