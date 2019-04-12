Хакеры из международной группы «Анонимус» пригрозили властям Великобритании расплатой за арест Джулиана Ассанжа

Накануне основатель Wiki Leaks был арестован в посольстве Эквадора.

Каждый человек, причастный к аресту Джулиана Ассанжа должен опасаться, так как на них вскоре обрушится сила интернета – об этом говориться на сайте международной хакерской группы «Анонимус». Агенты ЦРУ, президент США, и даже офицеры, вынесшие интернет-журналиста из эквадорского посольства называются в тексте «врагами народа». Впрочем, в чем конкретно будет заключаться «расплата» не поясняется. Аресту Ассанжа «Анонимус» предлагает противопоставить уличные протесты. Если в Великобритании начнутся демонстрации, схожие с теми, что еще недавно проходили во Франции, это поможет защитить его и изменить ход дела – говорится в заявлении.

Полицейские задержали основателя Wiki Leaks после того, как Эквадор лишил его дипломатического убежища. Интернет-журналист скрывался в посольстве почти семь лет, опасаясь уголовного преследования. США обвиняет его в сговоре с целью взлома сетей Пентагона и добивается выдачи австралийца.

Wiki Leaks прославился публикацией секретных документов США о гибели мирных жителей в Ираке, тюрьме Гуантанамо, и других «утечек» спецслужб.