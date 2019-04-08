Минздрав считает правильным отказ от уголовной ответственности за  врачебные ошибки

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, ошибка в данном случае это добросовестное заблуждение при лечении и диагностике.

Ранее следственный комитет сообщил о том, что прорабатывается вопрос о введении альтернативных лишению свободы мер наказания медицинских работников за неумышленные преступления.



В «Лиге пациентов» также поддерживают идею альтернативного лишению свободы наказания за врачебные ошибки. «Уголовная ответственность — это исключительная мера. Еще 10 лет назад было принято решение переноса вины по неосторожности из Уголовного кодекса в Административный. Большая часть ответственности должна быть сосредоточена именно там и начинаться с мелких штрафов, а заканчиваться пожизненным лишением права заниматься медицинской деятельностью», — отметил президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский. Саверский добавил, что основная проблема с жалобами на врачебные ошибки в том, что они не доходят до суда в принципе.