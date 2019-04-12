Зам.директора ФСИН: Занятия йогой в СИЗО иногда спасают заключенных от суицида

Занятия йогой в СИЗО иногда спасают заключенных от суицида. Об этом сообщил зам.директора ФСИН Валерий Максименко. Таким образом он прокомментировал высказывания активиста антисектантского движения Александра Дворкина, утверждавшего, что занятия йогой могут спровоцировать смену сексуальной ориентации

По словам чиновника, ничего подобного не было ни в Бутырке, ни в женском СИЗО в Печатниках, где проводятся соответствующие занятия.