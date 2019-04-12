Лондонский «Арсенал» выиграл у «Наполи» в центральном матче дня четвертьфинальной стадии футбольной Лиги Европы

Для «Арсенала» победа в Лиге Европы остается единственной возможностью завоевать хоть какой-то трофей в этом сезоне, тем более, что нынешний тренер лондонцев Унаи Эмери – большой специалист по победам именно в этом турнире. Он трижды выигрывал Лигу Европы с «Севильей». Первый шаг к выходу в полуфинал был сделан . «Арсенал» выиграл дома 2-0. Один мяч забили сами хозяева. Это сделал Арон Рэмзи, а второй Халиду Кулибали отправил в собственные ворота. Испанская «Валенсия», которая остановила «Краснодар» в гостях, победила испанский же «Вильереал», который прошел «Зенит». До 90 минуты счет был равным, но в добавленное время «Валенсия» забила дважды. У Дмитрия Черышева результативная передача. 3-1 в пользу «Валенсии». Португальска «Бенфига» дома обыграла немецкий «Айнтрахт» 4-2 благодаря хет-трику Жоао Фелиша. «Челси» позволил себе выступить против пражской «Славии» не сильнейшим составом. Во втором тайме на поле появились Эден Азар и Нголо Канте и «Челси» забил победный гол 1-0. Ответные матчи ¼ финала Лиги Европы пройдут 18 марта.