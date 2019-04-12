Руководство московского Спартака обещает наказать полузащитника команды Аяза Гулиева за дорожный конфликт с пешеходом

Накануне стало известно, что футболист по дороге на тренировку повздорил с гражданином США, в результате сломал ему нос. Позднее Гулиев извинился за произошедшее и пообещал пострадавшему оплатить лечение. Американец, в свою очередь сказал, что претензий к футболисту не имеет. Между тем, в Спартаке решили применить к футболисту дисциплинарные санкции, отмечая, что клуб осуждает любые проявления насилия.