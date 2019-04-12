Данные 120 тысяч клиентов российских банков из черного списка ЦБ попали в открытый доступ в интернет
По данным «Коммерсантъ», база появилась во всемирной сети еще несколько месяцев назад.
Публикация может быть отголоском кадровых конфликтов в Центральном банке, — предположил в интервью «Эху Москвы» ведущий аналитик ФинТехЛаба Сергей Вильянов. По словам Вильянова, международные эксперты высоко оценивают информационную безопасность ЦБ, поэтому достоверность опубликованных сведений у него вызывает сомнения.